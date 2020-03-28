Fatih Terim ve Yusuf Günay aynı hastanede kalıyor
Galatasaray'da 2. başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim’den sonra başkan yardımcısı Yusuf Günay’ın da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Geçtiğimiz salı günü hastaneye giderek test yaptıran Günay’ın ilk sonuçları temiz çıkmıştı.
Ancak Sağlık Bakanlığı’na gönderilen testte protokol ihlali yapıldığı belirlendi ve işlemin tekrarlanması istendi. Ardından protokole uygun olarak yapılan ikinci test pozitif çıkınca Günay ve Terim’in yattığı hastanede tedavi altına alındı. Albayrak ise farklı bir hastanede tedavi görüyor.
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