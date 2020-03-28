Fatih Terim ve Yusuf Günay aynı hastanede kalıyor

Geçtiğimiz salı günü hastaneye giderek test yaptıran Günay’ın ilk sonuçları temiz çıkmıştı.

Ancak Sağlık Bakanlığı’na gönderilen testte protokol ihlali yapıldığı belirlendi ve işlemin tekrarlanması istendi. Ardından protokole uygun olarak yapılan ikinci test pozitif çıkınca Günay ve Terim’in yattığı hastanede tedavi altına alındı. Albayrak ise farklı bir hastanede tedavi görüyor.





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