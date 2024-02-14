Fatih Terim ve Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nda finale yakın!

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Panathinaikos, Yunanistan Kupası yarı final ilk maçında PAOK'u deplasmanda bu 1-0 mağlup etti.
Yunanistan Kupası yarı final ilk maçında Razvan Lucescu'nun ekibi PAOK ile Fatih Terim'in yönetimindeki Panathinaikos karşı karşıya geldi.
Toumbas Stadyumu'nda oynanan mücadelede galibiyet golünü 53. dakikada Andraz Sporar kaydetti.
ORTALI KARIŞTI
Maçın 80. dakikasında iki takım oyuncuları arasında arbede yaşandı. PAOK'tan Taison ve Panathinaikos'tan Anastasios Bakasetas kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Yarı finalin rövanş maçı 21 Şubat Çarşamba günü Panathinaikos'un sahasında TSİ 20.30'da oynanacak.