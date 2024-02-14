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Fatih Terim ve Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nda finale yakın!

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#Fatih Terim#Panathinaikos#PAOK
Fatih Terim ve Panathinaikos, Yunanistan Kupasında finale yakın
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2024 22:36

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası yarı final ilk maçında PAOK'u deplasmanda 1-0 yendi.

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Panathinaikos, Yunanistan Kupası yarı final ilk maçında PAOK'u deplasmanda bu 1-0 mağlup etti.

Yunanistan Kupası yarı final ilk maçında Razvan Lucescu'nun ekibi PAOK ile Fatih Terim'in yönetimindeki Panathinaikos karşı karşıya geldi.

Toumbas Stadyumu'nda oynanan mücadelede galibiyet golünü 53. dakikada Andraz Sporar kaydetti.

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Maçın 80. dakikasında iki takım oyuncuları arasında arbede yaşandı. PAOK'tan Taison ve Panathinaikos'tan Anastasios Bakasetas kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Yarı finalin rövanş maçı 21 Şubat Çarşamba günü Panathinaikos'un sahasında TSİ 20.30'da oynanacak.

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#Fatih Terim#Panathinaikos#PAOK

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