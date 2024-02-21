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Fatih Terim ve Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nda finalde! 120+9'da gelen gol, nefes kesen penaltılar...

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#Panathinaikos#PAOK#Fatih Terim
Fatih Terim ve Panathinaikos, Yunanistan Kupasında finalde 120+9da gelen gol, nefes kesen penaltılar...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2024 23:29

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, seri penaltı atışları sonucunda PAOK'u 6-5 mağlup etti ve Yunanistan Kupası'nda finale yükseldi.

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Yunanistan Kupası yarı final rövanş maçında Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos ile PAOK kozlarını paylaştı.

Panathinaikos'un deplasmanda 1-0 kazandığı karşılaşmanın rövanşında avantajı eline geçiren taraf PAOK oldu.

Konuk ekip, 72. dakikada Andrija Zivkovic ve uzatamaların 105+1. dakikasında Tomasz Kedziora'nın attığı golle skoru 2-0'a getirdi.

SON SANİYEDE GELEN GOL

Dakikalar 120+9'da sahneye Dimitris Limnios çıktı ve Arao'nun asistiyle ağları havalandırarak karşılaşmayı penaltılara götürdü.

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DRAGOWSKI DEVLEŞTİ, SAMATTA KAÇIRDI

Penaltı atışlarında rakibini 6-5 mağlup eden Panathinaikos finale yükselen taraf oldu.

PAOK, adını finale yazdırabileceği 3 penaltıda da kaleci Dragowski'ye takıldı. Samatta'nın kaçırdığı penaltıyla birlikte Fatih Terim'in öğrencileri sahadan final biletiyle ayrıldı.

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SAHAYA AMBULANS GİRDİ

Mücadelenin 117. dakikasında Vagiannidis ile çarpışan PAOK oyuncusu Baba Rahman başına aldığı darbe sonucu yerde kaldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası bilinci açılan Rahman, ambulans eşliğinde hastaneye kaldırıldı.

TERİM: 'BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ'

Maç sonu taraftarla galibiyeti kutlayan Fatih Terim, flaş röportajda "Panathinaikos bitti demeden bitmez" ifadelerini kullandı.

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#Panathinaikos#PAOK#Fatih Terim

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