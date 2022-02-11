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Fatih Terim ve kızı Buse Terim Bahçekapılı'ya hakaret eden sanığa para cezası

#Fatih Terim#Buse Terim Bahçekapılı#Galatasaray
Fatih Terim ve kızı Buse Terim Bahçekapılıya hakaret eden sanığa para cezası

Fatih Terim ve kızı Buse Terim Bahçekapılı’ya sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddia edilen şahıs, bin 800 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

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Teknik direktör Fatih Terim ile kızı Buse Terim’e hakaret ettiği öne sürülen sanık Serkan E.’nin ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, müştekiler Fatih Terim ve Buse Terim Bahçekapılı’nın avukatı Candaş Gürol hazır bulundu.

Açıklanan mütalaada sanığın alenen hakaret ettiği kaydedildi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Serkan E.'nin, müşteki Buse Terim Bahçelikapı'nın sosyal medya hesabına girerek mesaj bölümünden her iki müştekiyi de hedef alacak şekilde küfürlü mesaj gönderdiğini ve alenen hakaret ettiğini belirtti.

Mütalaada, sanığın bu eylemiyle hem Bahçekapılı'ya hem de Terim'e hakaret ettiği gerekçesiyle zincirleme suç hükümleri uygulanarak ‘hakaret’ suçundan 4 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Müştekiler avukatı Candaş Gürol, mütalaaya katıldıklarını söyleyerek sanık Serkan E.'nin cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme, sanık Serkan E.'yi ‘zincirleme şekilde hakaret’ suçundan bin 860 TL para cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

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İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Serkan E.’nin müşteki Buse Terim Bahçekapılı’nın sosyal medya hesabına girdiği, mesaj bölümünden her iki müştekiyi hedef alarak küfür içerikli mesaj gönderdiği ve hakaret eyleminde bulunduğu anlatıldı. Şüpheli Serkan E.’nin Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan araştırma doğrultusunda Almanya’da yaşadığının belirtildiği iddianamede, şüphelinin müştekiler Fatih Terim ve Buse Terim Bahçekapılı’ya karşı ayrı ayrı hakaret suçunu işlediği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Serkan E.‘nin, her iki müştekiye karşı ayrı ayrı ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçundan toplamda 6 ay 30 günden 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

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