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Fatih Terim, Panathinaikos'un başında ilk yenilgisini aldı!

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#Panathinaikos#Fatih Terim#Yunanistan Kupası
Fatih Terim, Panathinaikosun başında ilk yenilgisini aldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2024 00:08

Fatih Terim, Panathinaikos'un başında ilk yenilgisini aldı. Yeşil-beyazlı takım, Yunanistan Kupası çeyrek final ilk maçında Atromitos'a 2-1 mağlup oldu.

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Yunanistan Kupası çeyrek final ilk maçında Panathinaikos ile Atromitos karşı karşıya geldi. Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, öne geçtiği maçı 2-1'lik skorla kaybetti. Atromitos'u Galatasaray'ın eski futbolcusu Sasa Ilic çalıştırıyor.

Panathinaikos, 11. dakikada Aitor ile öne geçti. Konuk ekip 25. dakikada Angielski ile eşitliği yakaladı, 42. dakikada Jubitana ile öne geçti.

Panathinaikos'da Ioannidis 90. dakikada penaltı kaçırdı.

Ev sahibi ekipte yeni transferler Bakasetas ve Vitor Hugo'nun yanı sıra Samet Akaydin de oynadı.

Bu maçın rövanşı 31 Ocak günü Atromitos'un ev sahipliğinde oynanacak.

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#Panathinaikos#Fatih Terim#Yunanistan Kupası

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