Fatih Terim onayladı! Galatasaray 10 numarasını Brezilya'da buldu

Yeni sezon için transfer çalışmalarına start veren Galatasaray, yeni 10 numarasını Brezilya’da buldu. Sarı-kırmızılılar, Vasco da Gama’da forma giyen Andrey’i gündemine aldı.

22 yaşındaki oyuncu için girişimler de yapıldı. Andrey ile İtalyan ekibi Sampdoria da ilgileniyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de bu transfere onay verdi. İki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

1,5 MİLYON EURO DEĞERİ VAR

22 yaşındaki oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2021 tarihinde bitiyor. Genç oyuncu, bu sezon Copa Sudamericana’da oynanan 2 maçta da 90 dakika saha kaldı.

2015’te Brezilya U17 Milli Takım forması giyen Andrey 12 maçta 5 gol attı. Transfermarkt sitesinde yer alan verilere göre Andrey’in piyasa değeri 1,5 milyon euro.