Fatih Terim İtalya basınına konuştu! Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e transferi, EURO 2020'deki başarısızlık, İtalya'nın zaferi, Eriksen'in yaşadığı talihsizlik...

Spor Arena Dış Haber - Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, La Gazzetta dello Sport'a bir röportaj verdi.

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

"HAKAN'I GURURLA TAKİP EDİYORUM, ONU MİLLİ TAKIM'A KAZANDIRAN BENİM"

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e transferi için çok mutluyum. Hakan'ı seviyorum ve ona güveniyorum. Karlsruhe'de oynadığı dönemden bu yana Hakan'ı yakından takip ediyorum. 2013'te 19 yaşındayken ilk milli maçına çıktığında Milli Takım'ın başında ben vardım. Türk çocuklarına iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Hakan'ın zirvede kalmak istemesi ve milan'da geçirdiği 4 yılın ardından bu amaç doğrultusunda Inter'e transfer olması, hedefleri olan bir futbolcu olduğunu gösterir. Artık ligi ve İtalyan futbolunu iyi biliyor ve en üst seviyede mücadele edebileceğine inanıyor"

TERİM'DEN HAKAN ÇALHANOĞLU VE ERIKSEN KIYASI

İki futbolcu da kariyerlerinin başlarına göre daha komple oyuncular haline geldi. Ajax'tayken Eriksen klasik bir 10 numara gibi oynuyordu. Yıllar içerisinde hücumu oynadığı kadar orta alanda kalıp oyunu yönlendirme becerisini de geliştirdi. Hakan da Eriksen gibi özellikle İtalya'da büyük bir değişim yaşadı. Daha taktiksel oynayabiliyor. Inter, Eriksen sonrası için iyi bir transfer yaptı.

TÜRKİYE'NİN VE HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN EURO 2020'DEKİ BAŞARISIZLIĞI

Futbol bireysel bir oyun değil. Milli Takım'daki hayal kırıklığını bireysel olarak oyuncuların performanslarına bağlamak doğru değil. Hakan veya takım arkadaşlarının noral seviyede performans göstermemiş olmaları, onların değerinden bir şey eksiltmez. O da diğer takım arkadaşları gibi büyük potansiyele sahip ve Türkiye için daha çok şey yapacak.

ERIKSEN'İN MAÇ SIRASINDA YAŞADIĞI TALİHSİZLİK

Maçı televizyon karşısında izlerken ben de dünyadaki herkes gibi büyük endişeye kapıldım. Günümüzde yılın her döneminde futbol oynuyoruz. Futbolcuların insan olduğunu unuttuk. Sağlık, futboldan önemlidir. 2019/20 sezonunda pandeminin yükseldiği döneme kadar Galatasaray ile 8 maçlık galibiyet serimiz vardı ama ben futbolun durması gerektiğini söyleyen ilk kişi oldum. Belki bir kupa kaybettik ama insan hayatından değerli değil. Eriksen'in yaşadığında da bu yeniden ortaya çıktı. İyileştiğini görmek beni mutlu etti. Umarım mümkün olan en kısa sürede yeniden futbol oynamaya başlar.

"İTALYA YAKIN ZAMANDA DÜNYANIN EN İYİ LİGİ OLABİLİR"

Hakan'ı transfer eden Inter, takımın başına da Conte'yi getirdi. Juventus yeniden zirveye çıkmak isteyecektir. Milan da yükselişini şampiyonlukla süslemek amacında. Roma'ya Mourinho geldi, Lazio'ya Sarri geldi. Napoli ve Atalanta gerçeği de var. Serie A'nın yakın zamanda dünyanın en iyi ligi olabileceğine inanıyorum.

İTALYA'NIN EURO 2020 ŞAMPİYONLUĞU

Hak edilmiş bir zafer. Dostum Mancini'yi tebrik ederim. Çok güçlü, birlikte oynayan, sistemine sadık bir takım oluşturdu. Spinazzola için üzüldüm, çok iyiydi. Turnuvada Chiesa, Chiellini ve Bonucci iyi işler yaptılar ama ben Nicolo Barella'ya hayran kaldım. Barella da artın Inter'de Hakan ile birlikte oynayacak. Takımı ileri götüreceklerinden şüphem yok.

"MOSTAFA MOHAMED'İ EURO2020'Yİ BENİMLE İZLEMESİ İÇİN DAVET ETTİM"

Mısırlı forvetim Mostafa Mohamed'i EURO 2020'yi benimle izmelesi için İstanbul'a davet ettim. Ona hücum oyuncularının orta saha oyuncuları kadar koştuklarını gösterdim. Futbol her gün gelişip, değişiyor.

MİLAN'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DÖNÜŞÜ

Milan'ı hak ettiği yerde, Şampiyonlar Ligi'nde görmek beni mutlu etti. Milan'sız Şampiyonlar Ligi olmaz. Tecrübeli ve genç futbolcularla iyi bir yapı oluşturdular. Takımda Zlatan gibi bir futbolcu var. Günümüzde yaş artık futbolda eskisi kadar önemli değil. Zlatan'ın yaptıkları da buna örnek. Takımıyla beraber fark yaratabilir.

"FIORENTİNA SAYESİNDE İTALYA BENİM İKİNCİ EVİM"

Fiorentina zorlu bir sezonu geride bıraktı. Eğer İtalya benim ikinci evimde bunun sebebi Fiorentina'dır. Yakın dostum Prandelli'yle sürekli iletişim halindeyiz. Kulüp olarak geride kalan sezondan dersler çıkardıklarını düşünüyorum. Vincenzo Italiano'yu Spezia'dan biliyorum. Artık nasıl ki "yaşlı" oyuncu kavramı azalıyorsa, "genç" teknik adam kavramı da yok futbolda. Umarım Italiano Fiorentina'yı hak ettiği yerlere getirir."

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