Fatih Terim, Fulya Terim ve Arda Turan, Galatasaray'ın U19 maçını takip etti

Koronavirüs salgını sebebiyle uzun süre ertelenen bu bu hafta başlayan U19 Gelişim Ligi'nde Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçı Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, eşi Fulya Terim ve takım kaptanlarından Arda Turan da takip etti.

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