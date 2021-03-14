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Fatih Terim, Fulya Terim ve Arda Turan, Galatasaray'ın U19 maçını takip etti
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, eşi Fulya Terim ve futbolcu Arda Turan, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Galatasaray U19 takımı ile Kayserispor U19 takımı arasındaki Gelişim Ligi maçını takip etti.
Koronavirüs salgını sebebiyle uzun süre ertelenen bu bu hafta başlayan U19 Gelişim Ligi'nde Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya geldi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçı Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, eşi Fulya Terim ve takım kaptanlarından Arda Turan da takip etti.
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