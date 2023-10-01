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Fatih Terim, Bodrum FK maçını tribünden takip etti (Bodrum FK 2-1 Çorum FK)

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#Fatih Terim#Bodrum FK#Trendyol 1. Lig
Fatih Terim, Bodrum FK maçını tribünden takip etti (Bodrum FK 2-1 Çorum FK)
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2023 15:03

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında oynanan Bodrum FK - Çorum FK karşılaşmasını Teknik Direktör Fatih Terim de takip etti.

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Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında oynanan Bodrum FK ile Çorum FK arasında oynanan maçı izlemeye Teknik Direktör Fatih Terim de geldi.

Yaz aylarının birçok bölümünü Bodrum’da geçiren Terim, Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk ile beraber maçı takip etti.

Bodrum FK yönetiminin locasında oturan Fatih Terim'in maçı heyecanlı bir şekilde izlediği gözlendi.

Bodrum’da yaşayan şarkıcı Hakan Altun da Bodrum FK'ya destek olmak için maçı izleyenler arasında yer aldı.

BODRUM FK 2-1 KAZANDI

Bodrum FK, Çorum FK'yı 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golleri 34. dakikada penaltıdan Üzeyir Ergün ve 40. dakikada Celal Dumanlı atarken Çorum FK'nın sayısını 67. dakikada penaltıdan Ozan Sol kaydetti.

Bu sonucun ardından Bodrum FK puanını 14'e yükseltti. Çorum FK ise 12 puanda kaldı.

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Fatih Terim, Bodrum FK maçını tribünden takip etti (Bodrum FK 2-1 Çorum FK)

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#Fatih Terim#Bodrum FK#Trendyol 1. Lig

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