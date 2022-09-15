Fatih Terim, Başakşehir - Fiorentina maçında

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Deneyimli teknik direktör Fatih Terim, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcimiz Başkaşehir'in eski takımı Fiorentina ile karşılaştığı maçı isminin verildiği Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda takip etti.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Terim'e üzerinde maçın anısına bir tablo hediye etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de maçı izledi.

EMRE BELÖZOĞLU: TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TEKNİK DİREKTÖRÜ

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Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, dün düzenlenen basın toplantısında Fatih Terim ile ilgili övgü dolu sözler kullanmıştı.

"Fatih Terim çok değerli bir antrenör. Fiorentina'da çalışırken, Türkiye'deki herkes Fiorentina'yı tutmaya başladı. Herkes onun gibi olmak ister, Galatasaray'da da benim antrenörlüğümü yaptı. Çok değerli birisi, gerçekten severim kendisini. Fatih Terim, yarın bizimle olacak. Stadyumun ismi de kendi ismi. Terim, ülke futbolu için gelmiş geçmiş en büyük teknik adam. Her zaman ülke futbolunda yeri farklı olacaktır."