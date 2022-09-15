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Fatih Terim, Başakşehir - Fiorentina maçında

Güncelleme Tarihi:

#Fatih Terim#Başakşehir - Fiorentina#Terim
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 22:31

Galatasaray ve Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Başakşehir ile eski takımı Fiorentina'nın karşılaştığı UEFA Avrupa Konferans Ligi maçını isminin verildiği stadyumda izledi.

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Deneyimli teknik direktör Fatih Terim, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsilcimiz Başkaşehir'in eski takımı Fiorentina ile karşılaştığı maçı isminin verildiği Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda takip etti.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Terim'e üzerinde maçın anısına bir tablo hediye etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de maçı izledi.

Fatih Terim, Başakşehir - Fiorentina maçında

Fatih Terim, Başakşehir - Fiorentina maçında

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Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, dün düzenlenen basın toplantısında Fatih Terim ile ilgili övgü dolu sözler kullanmıştı.

"Fatih Terim çok değerli bir antrenör. Fiorentina'da çalışırken, Türkiye'deki herkes Fiorentina'yı tutmaya başladı. Herkes onun gibi olmak ister, Galatasaray'da da benim antrenörlüğümü yaptı. Çok değerli birisi, gerçekten severim kendisini. Fatih Terim, yarın bizimle olacak. Stadyumun ismi de kendi ismi. Terim, ülke futbolu için gelmiş geçmiş en büyük teknik adam. Her zaman ülke futbolunda yeri farklı olacaktır."

Fatih Terim, Başakşehir - Fiorentina maçında

 

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#Fatih Terim#Başakşehir - Fiorentina#Terim

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