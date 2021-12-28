Fatih Tekke'nin Denizlispor'u Galatasaray maçında bir ilki başardı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kritik toplantı sonrası önemli açıklamalar... Enflasyonla mücadelede tam uyum vurgusuKritik toplantı sonrası önemli açıklamalar... Enflasyonla mücadelede tam uyum vurgusu!#Nureddin Nebati
Galatasaray-Denizlispor maçına Mostafa Mohamed damgası İmza sonrası hem gol hem de asist...Galatasaray-Denizlispor maçına Mostafa Mohamed damgası! İmza sonrası hem gol hem de asist...#Galatasaray
Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası Egede zeytinlik almak gibi ama...Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası! Ege'de zeytinlik almak gibi ama...#Metaverse
Vakalarda korkutan tablo Omicron etkisi hissediliyor, artış ivmesine girildiVakalarda korkutan tablo! Omicron etkisi hissediliyor, artış ivmesine girildi#Koronavirüs
On binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor... Yeni yıl öncesi müjdeOn binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor... Yeni yıl öncesi müjde!#Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Canlı | Maç penaltılara gittiCanlı | Maç penaltılara gitti!#Ziraat Türkiye Kupası
Erdoğan tüm dünyaya seslendi: Bizi izlemeye devam edinErdoğan tüm dünyaya seslendi: Bizi izlemeye devam edin#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Vicdansızlar Üç haftalık bebeği çantaya koyup sokağa attılarVicdansızlar! Üç haftalık bebeği çantaya koyup sokağa attılar#Bebek
Asiye’nin yaralandığı pitbull saldırısında flaş gelişme Sayı 5e yükseldiAsiye’nin yaralandığı pitbull saldırısında flaş gelişme! Sayı 5'e yükseldi#Asiye
Trabzonspora turu Koita getirdiTrabzonspor'a turu Koita getirdi!#Ziraat Türkiye Kupası
Türkiyenin Varşova Büyükelçiliğine molotofkokteylli saldırı Saldırgan gözaltına alındıTürkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotofkokteylli saldırı! Saldırgan gözaltına alındı#Varşova Büyükelçiliği
Bakan Soyludan Kılıçdaroğluna tepki: Millete vereceği hiçbir şey yokBakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Millete vereceği hiçbir şey yok#Süleyman Soylu
Spor yasası ne getirecek Bakan Kasapoğlu CNN TÜRKte anlattıSpor yasası ne getirecek? Bakan Kasapoğlu CNN TÜRK'te anlattı#Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Etkinlik oranı belli oldu TURKOVAC müjdesi: Randevu açılıyorEtkinlik oranı belli oldu! TURKOVAC müjdesi: Randevu açılıyor#TURKOVAC
İlk kez ortaya çıktı, aylarca geçmiyor En hayati iki organa sıçrayabilir...İlk kez ortaya çıktı, aylarca geçmiyor! En hayati iki organa sıçrayabilir...#Koronavirüs
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fatih Tekke'nin Denizlispor'u Galatasaray maçında bir ilki başardı

#Fatih Tekke#Denizlispor#Galatasaray
Fatih Tekkenin Denizlisporu Galatasaray maçında bir ilki başardı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a konuk olan Fatih Tekke'nin Denizlispor'u, bu sezon ilk defa bir deplasman maçında 2 gol birden buldu.

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Galatasaray'a konuk olan Altaş Denizlispor, bu sezon bir ilki başardı.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor, Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a konuk olurken ilk yarıda 2 gol birden buldu.

İlhan Depe ve Brahim Darri'nin golleriyle sarı kırmızılılar karşısında 2-0 öne geçen Denizlispor, bu sezon ilk kez deplasmanda ilk yarıda 2 gol attı.

Spor Toto 1. Lig'in 18 haftalık bölümünü 16 puanla 18. sırada tamamlayan Denizlispor, bu sezon 9 deplasman maçında toplam 5 gol atabilirken Galatasaray karşısında ilk yarıda 2 gol buldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatih Tekke#Denizlispor#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor?

#Küresel Piyasalar
Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı Aday olan isim korsan taksici mi

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?

#İTEO
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor

Omicron, küresel enflasyon, Fed... 2022 yılında piyasaları neler bekliyor?

#Küresel Piyasalar
Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı Aday olan isim korsan taksici mi

Taksiciler Odası’nda seçim yaklaşıyor! Şok iddialar var: Başkan tefeciden borç mu aldı? Aday olan isim korsan taksici mi?

#İTEO
‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

‘Soğuk algınlığı veya grip olduğunu zannedenlerin çoğu Omicron…’ 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs