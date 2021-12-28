Fatih Tekke'nin Denizlispor'u Galatasaray maçında bir ilki başardı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Galatasaray'a konuk olan Altaş Denizlispor, bu sezon bir ilki başardı.
Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor, Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a konuk olurken ilk yarıda 2 gol birden buldu.
İlhan Depe ve Brahim Darri'nin golleriyle sarı kırmızılılar karşısında 2-0 öne geçen Denizlispor, bu sezon ilk kez deplasmanda ilk yarıda 2 gol attı.
Spor Toto 1. Lig'in 18 haftalık bölümünü 16 puanla 18. sırada tamamlayan Denizlispor, bu sezon 9 deplasman maçında toplam 5 gol atabilirken Galatasaray karşısında ilk yarıda 2 gol buldu.