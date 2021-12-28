Fatih Tekke'nin Denizlispor'u Galatasaray maçında bir ilki başardı

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Galatasaray'a konuk olan Altaş Denizlispor, bu sezon bir ilki başardı.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor, Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a konuk olurken ilk yarıda 2 gol birden buldu.

İlhan Depe ve Brahim Darri'nin golleriyle sarı kırmızılılar karşısında 2-0 öne geçen Denizlispor, bu sezon ilk kez deplasmanda ilk yarıda 2 gol attı.

Spor Toto 1. Lig'in 18 haftalık bölümünü 16 puanla 18. sırada tamamlayan Denizlispor, bu sezon 9 deplasman maçında toplam 5 gol atabilirken Galatasaray karşısında ilk yarıda 2 gol buldu.