Fatih Tekke: Mağlubiyetin sorumlusu tamamen benim

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Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kaşımpaşa mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, “Mağlubiyetin sorumlusu tamamen benim. Oyuncularımın emeklerine sağlık” dedi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa’ya 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, “Bir yıl önce Alanyaspor’a ilk geldiğimizde Galatasaray ve Gaziantep’e karşı oynadığımız maçı hatırlayarak başlamak istiyorum. O maçı kaybettik, ancak olumlu tarafından bakarsak bugün çok iyi oynadığımız bir maç oldu. Maça 1-0, hatta 2-0 geride başlamak ve bu skordan dönmek için neredeyse her şeyi denedik. Herkes ikinci yarıdan bahsediyor ama bence maçın dönüm noktaları ilk yarıdaydı. İlk yarıda 1-0’iken hatta 2-0’iken beraberliği yakalayabileceğimiz anlar oldu. Üçüncü bölgede daha dikkatli olmamız gerekiyor” diye konuştu.

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"MAĞLUBİYETİN SORUMLUSU TAMAMEN BENİM"

İlk yarıda rakibe karşı iki farklı baskı yaptıklarını ve ikisinde de başarılı olduklarını aktaran Tekke, “Rakibin ilk yarıda birkaç tehlikeli pozisyonu vardı. İkinci yarıda ise bizim hatamızdan kaynaklanan bir pozisyonları oldu. O pozisyonda maçı 3-0 bitirebilirlerdi. Ancak genel hatlarıyla baktığımızda, oyunun etrafında ve içinde daha iyi şeyler yapabilseydik, bugün galip gelebilirdik. Tabii, mağlubiyetin sorumlusu tamamen benim. Oyuncularımın emeklerine sağlık. Haftaya bir Antalyaspor ile derbi maçımız var. Şu an buna odaklanmamız gerekiyor. Alanyaspor Teknik direktörü olarak her zaman şunu söylüyorum. İnşallah cezalı ve sakatlarımız olmaz. Devre arasına kadar hedeflediğimiz puanları almak zorundayız. Bu puanlar çok önemli değil, ne kadar fazla puan toplayabilirsek o kadar iyi” ifadelerini kullandı.