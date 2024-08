Fatih Tekke: Kesinlikle hak eden taraf bizdik

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, “Maçta beklemediğimiz anlar çok az yaşadık. Özellikle ilk bölümde, ilk dakikalarda yakaladığımız pozisyonlara gole çevirmiş olsak maçın hikayesi çok çok daha farklı olabilirdi. Arkamıza atılan, onların da kaçırdığı çok bariz 2 tane pozisyon var. Onlar da atabilirdi ama herhalde bizimki 8-9 tane var, bir tanesini yapabildik. Ama oyuncularımın isteğinden, arzusundan özellikle formasyon değişikliğinde uyumdan çalıştığımızı tekrardan, üçüncü bölgede işin içerisine girdiğimiz sayıdan hepsinden gayet memnunum. Tabii geçen seneki problemimiz devam ediyor. Tüm kulüplerin yaşadığı ekonomik şartlardan dolayı transferlerin gerçekleştirilme sürecinin sorunlu yaşanması nedeniyle bizlerde geç kaldık. Ön bölümde oyuncu ihtiyacımız olduğunu geçen seneden bu yana her şey bize gösteriyor zaten. Bu da beni açıkçası mutsuz ediyor. Gelen oyuncu, gelecek oyuncu, katılacak oyuncuların uyumu, oyunu anlaması dolayısıyla bizim ilk yarıda ilk bölümümüz gayet zor geçecek gözüküyor. Oyun olarak bir problemimiz yok. Planlar olarak, organizasyon olarak problemimiz olduğunu düşünmüyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum ve gayet iyi oynadılar. Kesinlikle hak eden taraf bizdik. Onlar da yeni bir takım. Bana göre gayet iyilerdi. Maçta 90 dakika boyunca her iki takımı bir puanı paylaşmış oldu ama iki puanı kaçıran Alanyaspor oldu. Bunun için de üzgünüz. Önümüzde ligin iyi takımlarından, iyi futbol oynamaya çalışan takımlarından biriyle deplasmanda oynayacağız. Zor bir maç olacak, şimdi ona hazırlanmak için dinleneceğiz” dedi.