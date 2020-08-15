Fatih Öztürk kimdir, kaç yaşında? Galatasaray’ın yeni transferi Fatih Öztürk'ün oynadığı takımlar

Fatih Öztürk'ün transfer haberi Galatasaray tarafından açıklandı. Öztürk, sarı kırmızılı takıma transfer olmasıyla ilgili mutlu olduğunu ifade ederek, "İlk maçım yıllar önce Galatasaray'a karşı Türkiye Kupası'ndaydı. Galatasaray ile serüven orada başladı. Burasının benim için farklı bir ambiyansı var." dedi. 1,91 boyunda olan tecrübeli file bekçisi, Trabzonspor, Akhisar Belediyespor ve Kasımpaşa gibi takımlarda yer aldı.

FATİH ÖZTÜRK KİMDİR?

Fatih Öztürk 22 Aralık 1986'da Phalsbourg'da dünyaya geldi. Eskişehirli olan Fatih Öztürk, futbola Fransa'da başladı. 2007 yılında Yurtkur amatör takımına katılan Öztürk, 2008 yılında Eyüpspor'da profesyonel oldu. 2010 yılında Gölcükspor'a kiralandı.

2011-2012 sezonunda 1461 Trabzon takımına transfer oldu. Buradaki kariyerinde 31 maça çıktı ve şampiyonluk sevinci yaşadı. 2012-13 sezonunda ise 1461 Trabzon'la Spor Toto 1. Lig'de mücadele etti. 2 sezon Trabzonspor'da oynadıktan sonra 2015 yılında Akhisar Belediyespor'a transfer oldu.

2019'da Kasımpaşa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 2020 yazında sözleşmesini feshetti ve Galatasaray ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.