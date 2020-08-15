Fatih Öztürk kimdir, kaç yaşında? Galatasaray’ın yeni transferi Fatih Öztürk'ün oynadığı takımlar
Transfer çalışmalarına aralıksız devam eden Galatasaray, 33 yaşındaki kaleci Fatih Öztürk'ü renklerine bağladı. Sarı kırmızılı kulüp, Kasımpaşa'da geçtiğimiz sezonu tamamlayan tecrübeli kaleciyle 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Trabzonspor ve Akhisarspor'da da forma giyen Öztürk'ün hayatı, transfer haberlerinin ardından futbolseverler ve taraftarlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Fatih Öztürk kimdir? İşte, Galatasaray’ın yeni transferi Fatih Öztürk'ün hayatı ve forma giydiği takımlar.
Fatih Öztürk'ün transfer haberi Galatasaray tarafından açıklandı. Öztürk, sarı kırmızılı takıma transfer olmasıyla ilgili mutlu olduğunu ifade ederek, "İlk maçım yıllar önce Galatasaray'a karşı Türkiye Kupası'ndaydı. Galatasaray ile serüven orada başladı. Burasının benim için farklı bir ambiyansı var." dedi. 1,91 boyunda olan tecrübeli file bekçisi, Trabzonspor, Akhisar Belediyespor ve Kasımpaşa gibi takımlarda yer aldı.
Fatih Öztürk 22 Aralık 1986'da Phalsbourg'da dünyaya geldi. Eskişehirli olan Fatih Öztürk, futbola Fransa'da başladı. 2007 yılında Yurtkur amatör takımına katılan Öztürk, 2008 yılında Eyüpspor'da profesyonel oldu. 2010 yılında Gölcükspor'a kiralandı.
2011-2012 sezonunda 1461 Trabzon takımına transfer oldu. Buradaki kariyerinde 31 maça çıktı ve şampiyonluk sevinci yaşadı. 2012-13 sezonunda ise 1461 Trabzon'la Spor Toto 1. Lig'de mücadele etti. 2 sezon Trabzonspor'da oynadıktan sonra 2015 yılında Akhisar Belediyespor'a transfer oldu.
2019'da Kasımpaşa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 2020 yazında sözleşmesini feshetti ve Galatasaray ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
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