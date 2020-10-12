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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.10.2020 - 12:48 | Son Güncelleme:

Fatih Karagümrük'ün Sırp kalecisi Bojan Saranov ameliyat oldu!

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Fatih Karagümrük'ün Sırp kalecisi Bojan Saranov ameliyat oldu!
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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te Sırp kaleci Bojan Saranov dizinden operasyon geçirdi.

İstanbul kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bojan Saranov, sponsorumuz Acıbadem Maslak Hastanesinde dizinden başarılı bir operasyon geçirdi. Acıbadem Hastanesine ve Prof. Dr. Mehmet Emin Erdil'e ilgi ve alakalarından ötürü teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

 

Fatih Karagümrükün Sırp kalecisi Bojan Saranov ameliyat oldu

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