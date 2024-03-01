Fatih Karagümrük'te Marcao, ilk golünü Galatasaray'a attı!

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VavaCars Karagümrük’ün ara transferde Suudi Arabistan’ın Al-Ahli takımından kiraladığı Brezilyalı santrfor Marcao, kırmızı siyahlı formayla ilk golünü Galatasaray’a attı.

6. dakikada Ryan Mendes’in pasıyla soldan ceza alanına giren Marcao, sol ayağıyla sert bir şut atarak kaleci Günay Güvenç’i mağlup etti.

1.96 metrelik boyu ve iri fiziğiyle dikkat çeken Marcao, daha önce sadece ligdeki Kasımpaşa maçında 1 dakika forma giyebilmişti.

MENDES ŞOV YAPTI

Ryan Mendes ise dün maçın ilk golünün asistini yaptı, 84. dakikada muhteşem bir vuruşla takımına turu müjdeledi.