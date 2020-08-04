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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.08.2020 - 15:17,Son Güncelleme:

Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor, PFDK'ye sevk edildi

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Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor, PFDK'ye sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor'u, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, TFF 1. Lig play-off final maçında karşılaşan Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor'un, talimata aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor, PFDKye sevk edildi

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