AA
Son Güncelleme:
Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor, PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor'u, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, TFF 1. Lig play-off final maçında karşılaşan Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor'un, talimata aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle