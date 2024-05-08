Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Türkiye Kupası'nda finale doğru son sınav!

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Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı ile Türkiye Kupas'ında bir finalist daha belli olacak. Fatih Karagümrük ile ligde birçok kez karşılaşan Trabzonspor, bu kez kupada mücadele etme şansı yakalayacak. Peki, Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası Yarı Final rövanş mücadelesinde Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u konuk edecek. 8 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak mücadele, A Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.