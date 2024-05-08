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Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Türkiye Kupası'nda finale doğru son sınav!

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#Fatih Karagümrük Trabzonspor#Türkiye Kupası#Türkiye Kupası Final
Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Türkiye Kupasında finale doğru son sınav
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 09:27

Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı, ilk mücadeleyi 3-2 mağlup tamamlayan İstanbul ekibi için kritik bir rol oynayacak. 1-0'lık bir skor elde etmesi halinde penaltılara kadar gidecek olan mücadele, beraberlik ya da Trabzonspor'un galibiyeti halinde ise Bordo Mavili ekibi finale taşıyacak. Peki, Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

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Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı ile Türkiye Kupas'ında bir finalist daha belli olacak. Fatih Karagümrük ile ligde birçok kez karşılaşan Trabzonspor, bu kez kupada mücadele etme şansı yakalayacak. Peki, Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası Yarı Final rövanş mücadelesinde Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u konuk edecek. 8 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak mücadele, A Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

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#Fatih Karagümrük Trabzonspor#Türkiye Kupası#Türkiye Kupası Final

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