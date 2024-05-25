Fatih Karagümrük - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 38. hafta Fatih Karagümrük Samsunspor canlı izle bilgisi

Haberin Devamı

Fatih Karagümrük - Samsunspor maçı canlı yayın bilgisi belli oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak maçı Mehmet Türkmen yönetecek. Taraftarlar maçın detaylarını merak ediyorlar. Peki, Fatih Karagümrük - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 38. hafta Fatih Karagümrük Samsunspor maçı yayın saati ve kanal bilgisi

KARAGÜMRÜK - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig 38. hafta Fatih Karagümrük - Samsunspor maçı 25 Mayıs Cumartesi günü saat 16:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.