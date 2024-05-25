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Fatih Karagümrük - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 38. hafta Fatih Karagümrük Samsunspor canlı izle bilgisi

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Fatih Karagümrük - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Süper Lig 38. hafta Fatih Karagümrük Samsunspor canlı izle bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2024 09:15

Trendyol Süper Lig 38. hafta maçları bugün oynanacak maçlarla devam edecek. Bunlar arasında Fatih Karagümrük- Samsunspor maçı da yer alıyor. Samsunspor bu yıl ligde kalmayı garantiledi Fatih Karagümrük ise bu sezon ligde veda eden ikinci takım oldu. Peki, Fatih Karagümrük - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 38. hafta Fatih Karagümrük Samsunspor canlı izle bilgisi

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Fatih Karagümrük - Samsunspor maçı canlı yayın bilgisi belli oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak maçı Mehmet Türkmen yönetecek. Taraftarlar maçın detaylarını merak ediyorlar. Peki, Fatih Karagümrük - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 38. hafta Fatih Karagümrük Samsunspor maçı yayın saati ve kanal bilgisi

KARAGÜMRÜK - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig 38. hafta Fatih Karagümrük - Samsunspor maçı 25 Mayıs Cumartesi günü saat 16:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.

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