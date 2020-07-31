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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 31.07.2020 - 00:48,Son Güncelleme:

Fatih Karagümrük kupasını aldı

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Fatih Karagümrük kupasını aldı
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TFF 1. Lig play-off final maçında Adana Demirspor'a penaltılarda 6-5 üstünlük sağlayarak Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük, düzenlenen törende kupasına kavuştu.

Ankara Eryaman Stadı'nda maçın ardından düzenlenen törende, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında oyuncular, adları anons
edildikten sonra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye

Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile sosyal mesafe kuralları gereği selamlaştıktan sonra tören alanındaki masanın üzerine konulan madalyalarını kendileri aldı.

Daha sonra Fatih Karagümrüklü futbolcular, TFF yöneticilerinden kupayı teslim alarak takım arkadaşları ve yöneticilerle kaldırdı. Töreninin ardından oyuncular, kupayla hatıra fotoğrafı çektirdi

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