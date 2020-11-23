Fatih Karagümrük kupada Esenler Erokspor'u konuk edecek!
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın Misli.com 3. Lig temsilcisi Esenler Erokspor'u konuk edecek.
Vefa Stadı'ndaki karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak ve A Spor'dan canlı yayımlanacak. Müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekip, 3. turdan dahil olduğu turnuvada Nevşehir Belediyespor'u eledi. Esenler Erokspor ise 2. turda Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor, 3. turda Balıkesirspor'u saf dışı bırakarak 4. tura çıktı.
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