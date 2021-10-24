Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 10. haftasında bugün Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.
Geride kalan 9 haftada 5 galibiyet, 2'şer beraberlik ve yenilgi alan Fatih Karagümrük 17 puanla ligin 5. sırasında yer alıyor.
6 galibiyeti, 1 beraberliği ve 2 yenilgisi bulunan Hatayspor ise 19 puanla ligde 2. sırada bulunuyor.
Fatih Karagümrük Hatayspor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi Halis Özkahya yönetecek. Özkahya'nın yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Fatih Karagümrük Hatayspor maçı beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak