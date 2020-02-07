Fatih Karagümrük Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
TFF 1. Lig'in 21. Hafta mücadelesinde lider Hatayspor, orta sıralarda yer alan Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Fatih Karagümrük karşısında çıktığı 5 maçtan üçünden mağlubiyet, ikisinden ise beraberlikle ayrılan Hatayspor, rakibi karşısında ilk galibiyetini alarak hanesine 3 puan eklemek istiyor. Peki, Fatih Karagümrük Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Fatih Karagümrük ile Hatayspor maçı ile TFF 1. Lig'de liderlik mücadelesi devam ediyor. 41 puanla liderlik koltuğunda oturan Hatayspor, bugüne kadar karşısında galibiyet elde edemediği Fatih Karagümrük'ten 3 puan alabilmek için sahada olacak. Peki, Fatih Karagümrük Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
FATİH KARAGÜMRÜK HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
TFF 1. Lig'de Fatih Karagümrük, Hatayspor'u konuk edecek. 7 Şubat Cuma günü saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports Max HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.
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