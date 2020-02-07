Fatih Karagümrük ile Hatayspor maçı ile TFF 1. Lig'de liderlik mücadelesi devam ediyor. 41 puanla liderlik koltuğunda oturan Hatayspor, bugüne kadar karşısında galibiyet elde edemediği Fatih Karagümrük'ten 3 puan alabilmek için sahada olacak. Peki, Fatih Karagümrük Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

FATİH KARAGÜMRÜK HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'de Fatih Karagümrük, Hatayspor'u konuk edecek. 7 Şubat Cuma günü saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports Max HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.