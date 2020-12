Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'ya 5 aylık ceza böyle geldi!

Olaylı G.Saray maçının temsilci ve hakem raporlarına göre Süleyman Hurma, protokol tribününden hakem Mustafa Öğretmenoğlu ve yardımcılarına karşılaşmanın son dakikalarında ağza alınmayacak hakaretler savurmuş.

13. haftadaki Karagümrük-G.Saray maçı şu ana dek sezonun en gerilimli mücadelesi oldu. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu’na, “Sen hakem misin!” diyen ve kırmızı kart gördükten sonra, “Sen bekçi bile olamazsın” diyen Fatih Terim’in 5 maç ceza aldığı karşılaşmada Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma da hakeme hakarette bulunduğu gerekçesiyle 150 gün ceza aldı. Hurma, cezasının açıklanmasının ardından, “Maksatını aşan sözlerim oldu ama söylediklerimin bir karşılığı, muhatabı yok” diye kendini savunurken, cezanın gerekçelerine Hürriyet ulaştı...

‘HADi iPTAL ET LAN!’

Hakem ve temsilci raporlarına göre Hurma, maçın 90+3 ile 100. dakikaları arası hakemlere 5 kez hakarette bulundu. İşte 5 aylık cezayı getiren o sözler:

Dk.90+3: “Allahsız kitapsızlar, kornere aut veriyorsun. Şerefsizler!”

Dk.90+6: (Ali Yavuz Kol, yaptığı faul sonrası sarı kart gördükten sonra) “Karaktersiz köpekler, verme köpek verme.”

Dk.90+7: (Ramazan Civelek’in atağında korner beklentisine aut kararı üzerine) “Karaktersiz köpekler, Allahsızsınız oğlum siz, Allahsız, hırsız köpek, hırsız köpekler.”

Dk.90+9: (Roco 2. sarıdan kırmızı görünce) “Allahsızsınız lan Allahsız! Hakem bravo. Allahsız, Allahsız köpek Allahsızsın sen.”

Dk.90+10: (Mevlüt’ün skoru 2-1 yapınca) “Allahsız köpek Allahsız hadi iptal et lan köpek. İptal et lan iptal et. Seni köpek o.. ç.”