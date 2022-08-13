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Fatih Karagümrük, Atalanta'dan Ebrima Colley'i transfer etti

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fatih Karagümrük#Ebrima Colley
Fatih Karagümrük, Atalantadan Ebrima Colleyi transfer etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2022 17:20

VavaCars Fatih Karagümrük, Atalanta forması giyen Gambiyalı kanat oyuncusu Ebrima Colley’i kadrosuna kattığını açıkladı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar son olarak geçtiğimiz sezon kiralık olarak Spezia Calcio forması giyen 22 yaşındaki Gambiyalı futbolcu Ebrima Colley’i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Atalanta'dan 22 yaşındaki kanat oyuncusu Ebrima Colley'i kiralık olarak renklerimize bağladık. Başarılı kanat oyuncusu Gambiya A Milli Takımı formasını 16 kez terletti. Kariyerinde Atalanta'nın yanı sıra Hellas Verona ve Spezia gibi takımlarda da forma giyen Ebrima Colley bu sezon Karagümrük forması giyecek. Ebrima Colley'e hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz" denildi.

98 maçta 34 gol, 8 asist

Profesyonel futbol hayatına Atalanta’nın altyapısında başlayan Ebrima Colley, kiralık olarak Spezia Calcio ve Hellas Verona formalarını da terletti. Geçtiğimiz sezon Serie A’da Spezia formasıyla 11 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 388 dakika sahada kalırken, takımına 2 asistlik katkıda bulundu. Kariyeri boyunca toplam 98 müsabakada görev alan Gambiyalı sol kanat oyuncusu, 34 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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#Transfer#Fatih Karagümrük#Ebrima Colley

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