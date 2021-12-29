Fatih Karagümrük 4-0 Bodrumspor (Volkan Demirel'in oyuncularına direktifleri dikkat çekti)

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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında VavaCars Fatih Karagümrük ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı 4-0 kazanan Fatih Karagümrük adını son 16 turuna yazdırdı.

Ev sahibi ekibin gollerini 11. dakikada Luckassen, 25. dakikada Borini, 32. dakikada frikikten Biglia ve 43. dakikada Vato kaydetti.

VOLKAN DEMİREL'İN OYUNCULARINA DİREKTİFLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda az sayıda taraftar önünde oynanan maç sırasında Fatih Karagümrük teknik direktörü Volkan Demirel'in oyuncularına verdiği direktifler yayına yansıdı.

Yabancı oyunculara İngilizce konuşan Demirel'in; "Top bizde kalsın", "Sakin", "Bravo", "Pas, pas" gibi sözleri yayına geldi.

Bodrumspor teknik direktörü İsmet Taşdemir'in bir pozisyonda hakeme faul itirazı yaptığı pozisyon sonrası Volkan Demirel; "Bence de fauldü, hocam haklı" ifadelerini kullandı.

RAKİP KULÜBEYE TEK TEK BAŞARI DİLEDİ

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Volkan Demirel, maç öncesinde rakip takım kulübesinde bulunan antrenör ve futbolcularla tek tek tokalaşıp hepsine başarılar diledi.

YENİLMEZLİK SERİSİ DEVAM ETTİ

Fatih Karagümrük'ün başında 3 lig maçına çıkan ve 1 galibiyet 2 beraberlik alan Volkan Demirel, kupa maçını da kazanarak yenilmezlik serisini sürdürdü.

Maçtan dakikalar

11. dakikada sol taraftan Biglia kullandığı serbest vuruşta içeri ortasını yaptı. Kale önünde Luckassen’in yaptığı kafa vurulunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

25. dakikada Luckassen’in ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında Adnan Uğur topla buluştu. Adnan’ın içeri çevirdiği topa kale önünde Borini’nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

32. dakikada Biglia’nın ceza yayı önünden direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

43. dakikada kaleci Egemen Gençalp’in hatalı pası sonrasında Erhun Öztümer topla buluştu. Erhun’un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Vato’nun uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 4-0



Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Kamil Çetin xx

Fatih Karagümrük: Utku Yuvakuran xx, Baniya xx, Luckassen xxx, Burak Bekaroğlu xx, Alpaslan Erdem xx, Biglia xxx (Efe Tatlı dk. 57 x), Adnan Uğur xx (Levent Mercan dk. 69 x), Erhun Öztümer xx, Borini xxx (Serhat Ahmetoğlu dk. 79 x), Tunay Torun xx (Samed Onur dk. 57 x), Arvaladze xxx (Bahattin Demircan dk. 79 x)

Yedekler: Yavuz Aygün, Balkovec, Salih Dursun, Zukanovic, Salibur

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Bodrumspor: Egemen Gençalp xx, Medeni Bingöl xx (Habib Biçer dk. 73 x), İsmail Tarım xx, Muhammet Aran xx, Ali Eren İyican xx (Harun Kavaklıdere dk. 46 x), Samet Yalçın xx, Erkan Değişmez xx, Adem Metin Türk xx (Omar Imeri dk. 46 x), Apti Mert Çayir xx (Oğuzhan Doğan dk. 46 x), Cenk Şen xx, Celal Dumanlı xx (Berk Ünsal dk. 46 x)

Yedekler: Bahri Tosun, Yekta Kurtuluş, Burhan Eşer, Kadir Arslan

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Goller: Luckassen (dk. 11), Borini (dk. 25), Biglia (dk. 32), Vato (dk. 43) (Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Adnan Uğur (Fatih Karagümrük)