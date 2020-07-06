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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.07.2020 - 19:46,Son Güncelleme:

Fatih Karagümrük 3-1 Boluspor

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Fatih Karagümrük 3-1 Boluspor
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TFF 1. Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük, Boluspor'u 3-1 yendi. Müsabakanın 45. dakikasında Boluspor adına Bilal Kısa'nın kullandığı penaltıyı Fatih Karagümrük kalecisi Aykut Özer kurtardı.

Stat: Vefa

Hakemler: Erkan Özdamar, Serdar Diyadin, Cemal Alpay

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay (Dk. 87 Bülent Cevahir), Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan, Alparslan Erdem, Attamah, Zeki Yıldırım (Dk. 63 Engin Bekdemir), Darri (Dk. 62 Erdal Öztürk), Ndao, Sabo (Dk. 84 Çağrı Ortakaya), Sobiech (Dk. 83 Emeghara)

Boluspor: Mosquera, Hayrullah Bilazer, İsmail Konuk, Fethi Özer (Dk. 86 Kidric), Burak Bekaroğlu, Cumali Bişi, Gökhan Sazdağı, Seth (Dk. 52 Melih Okutan), Bilal Kısa, Mustafa Eskihellaç, Mustafa Durak

Goller: Dk. 10 Zeki Yıldırım, Dk. 77 Ndao, Dk. 80 Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük), Dk. 56 Gökhan Sazdağı (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Koray Altınay, Dk. 35 Sabo, Dk. 90 2 Ndao (Fatih Karagümrük), Dk. 22 Seth, Dk. 90 Burak Bekaroğlu (Boluspor)

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