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Haber Giriş: 12.09.2020 - 14:23 | Son Güncelleme:

Fatih Karagümrük 3-0 Yeni Malatyaspor | Maçın özeti ve golleri

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Fatih Karagümrük 3-0 Yeni Malatyaspor | Maçın özeti ve golleri
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Süper Lig'de 2020-21 sezonunun ilk haftasında ligin yeni takımı Fatih Karagümrük sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.

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  • Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçından fotoğraflar
  • Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçından fotoğraflar
  • Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçından fotoğraflar
  • Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçından fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Süper Lig’in yeni ekibi Fatih Karagümrük, 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi takım 3-0'lı kskorla kazandı.

Karagümrük'ün golleri 3. dakikada Zukanovic, 56. dakikada Sobiech ve 74. dakikada Erik Sabo kaydetti.

20 Mayıs 1984'ten bu yana (Rıza Tuyuran) Fatih Karagümrük formasıyla Süper Lig'de gol atan ilk oyuncu Ervin Zukanovic oldu. 

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Sol çaprazdan paslaşılarak kullanılan korner sonrasında yapılan ortada meşin yuvarlak kaleye yöneldi ve top direkten yere sekti. Seken topa dokunan Zukanovic, takımını 1-0 öne geçirdi.

11. dakikada Ahmed Ildız'in pasıyla ceza sahası içerisi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Umut Bulut'un şutunda, top az fakla auta çıktı.

22. dakikada 3 rakibini çalımlayan Hafez'in ortasında, cezası sahası içinde topa Adem Büyük'ün bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

35. dakikada sol kanattan Ramazan Civelek'in kullandığı kornerde ön direkte Mevlüt Erdinç'in kafa vuruşunda, kaleci Herrera meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Fatih Karagümrük'ün üstünlüğüyle sona erdi.

48. dakikada Adem Büyük'ün ceza saha içinde yerden pasında müsait durumdaki Fofana'nın şutunda, defansa çarpan top kornere çıktı.

56. dakikada Fatih Karagümrük 2-0 öne geçti. Ramazan Civelek'in sağdan ortasında topa dokunan Sobiech, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 2-0.

72. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ramazan Civelek, Hafez'in müdahelesiyle yere düştü. Hakem Abdulkadir Bitigen penaltı kararı verdi.

74. dakikada Sabo'nun kullandığı penaltı atışında top filelere gitti:
3-0.

Fatih Karagümrük 3-0 Yeni Malatyaspor | Maçın özeti ve golleri

KARAGÜMRÜK - YENİ MALATYASPOR MAÇININ 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Aykut, Alparslan, Roco, Murat, Zukanovic, Ndao, Ramazan, Sobiech, Sabo, Mevlüt, Vato Arveladze

Yeni Malatyaspor: Herrera, Murat, Karim Hafez, Chebake, Acquah, Cueva, Ahmet, Fofana, Ndayishimiye, Umut, Adem

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