Canlı: Fas - Hırvatistan (Dünya Kupası Maçı)

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2022 Dünya Kupası F Grubu ilk hafta maçında Fas ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor.
Al Thumama Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.
CANLI SKOR: FAS 0-0 HIRVATİSTAN
İlk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Fas XI: Bounou, Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui, Amallah, Amrabat, Ounahi, Ziyech, Boufal, En-Nesyri.
Hırvatistan XI: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Vlasic, Perisic, Kramaric.
FAS HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Dünya Kupası mücadelesinde Fas, Hırvatistan ile karşılaşıyor. 23 Kasım Çarşamba günü oynanacak mücadele saat 13.00'dan itibaren TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.