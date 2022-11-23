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Canlı: Fas - Hırvatistan (Dünya Kupası Maçı)

Güncelleme Tarihi:

#Fas#Hırvatistan#Milli Takım
Canlı: Fas - Hırvatistan (Dünya Kupası Maçı)
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 12:08

2022 Dünya Kupası F Grubu ilk hafta maçında Fas ile Hırvatistan kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmaya ilişkin tüm detayları ve gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

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2022 Dünya Kupası F Grubu ilk hafta maçında Fas ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor.

Al Thumama Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR: FAS 0-0 HIRVATİSTAN

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER 

Fas XI: Bounou, Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui, Amallah, Amrabat, Ounahi, Ziyech, Boufal, En-Nesyri.

Hırvatistan XI: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Vlasic, Perisic, Kramaric.

FAS HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası mücadelesinde Fas, Hırvatistan ile karşılaşıyor. 23 Kasım Çarşamba günü oynanacak mücadele saat 13.00'dan itibaren TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

 

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