Fas, Afrika Kupası'na veda etti! Hakim Ziyech, Galatasaray'a dönüyor

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Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Fas ve Güney Afrika karşı karşıya geldi.
Güney Afrika, 57. dakikada Makgopa ve 90+5'te Mokoena'nın golleriyle maçı 2-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Fas'ta Achraf Hakimi, 85. dakikada kazanılan penaltı atışından yararlanamadı.
Fas'ta Sofyan Amrabat ise 90+5. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Galatasaraylı Hakim Ziyech ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.
Hakim Ziyech, Fas'ın Afrika Kupası'ndan elenmesiyle birlikte Galatasaray'a geri dönecek.
Güney Afrika'nın çeyrek finaldeki rakibi, Moritanya'yı saf dışı bırakan Yeşil Burun Adaları oldu.