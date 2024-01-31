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Fas, Afrika Kupası'na veda etti! Hakim Ziyech, Galatasaray'a dönüyor

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#Galatasaray#Afrika Kupası#Ziyech
Fas, Afrika Kupasına veda etti Hakim Ziyech, Galatasaraya dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2024 03:35

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Hakim Ziyech'in formasını giydiği Fas, Güney Afrika'ya 2-0 kaybetti ve turnuvaya veda etti.

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Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Fas ve Güney Afrika karşı karşıya geldi.

Güney Afrika, 57. dakikada Makgopa ve 90+5'te Mokoena'nın golleriyle maçı 2-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Fas'ta Achraf Hakimi, 85. dakikada kazanılan penaltı atışından yararlanamadı.

Fas'ta Sofyan Amrabat ise 90+5. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Galatasaraylı Hakim Ziyech ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Hakim Ziyech, Fas'ın Afrika Kupası'ndan elenmesiyle birlikte Galatasaray'a geri dönecek.

Güney Afrika'nın çeyrek finaldeki rakibi, Moritanya'yı saf dışı bırakan Yeşil Burun Adaları oldu.

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#Galatasaray#Afrika Kupası#Ziyech

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