Galatasaray Ekmas'ta Zvezdan Mitrovic isyanı! İstifa sesleri yükseldi, taraftarla tartıştı...

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Basketbol Şampiyonlar Ligi Son 16 turu J Grubu 2’nci maçında Galatasaray Ekmas, 25 sayı öne geçtiği mücadelede Fransa temsilcisi JDA Bourgogne Dijon’a 96-93 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılarda David McCormack 21 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray, J Grubu’ndaki 2’nci maçından da yenilgiyle ayrıldı. Fransız ekibi ise ilk galibiyetini aldı.

TARAFTARLARDAN BAŞANTRENÖR MITROVIC'E İSTİFA ÇAĞRISI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, 96-93 biten Dijon mağlubiyetinin ardından başantrenör Zvezdan Mitrovic'e tepki gösterdi.

Müsabakada 25 sayı farkla öndeyken mağlup olan Galatasaray Ekmas’ta başantrenör Zvezdan Mitrovic, karşılaşma sonunda soyunma odasına giderken Galatasaray taraftarları Karadağlı başantrenöre istifa tezahüratlarında bulundu.

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"MAÇI KOLAYCA BİTİREBİLİRDİK AMA OLMADI"

Mitrovic, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısına maçın değerlendirmesiyle başlayan Mitrovic, "Böyle bir maçtan sonra yorum yapmak çok zor. Dijon'a karşı en üst seviyede hazırlığımızı yapmıştık. Son çeyreğe kadar her şey çok iyi gidiyordu. Herkes böylesine iyi bir performanstan sonra maçın bittiğini düşündü ama son periyot 32-10'luk skor ile geri düştük. Rakibimizi tebrik ediyorum. İlk 3 çeyrek sonunda 60 sayımız vardı. Maçı kolayca bitirebilirdik ama olmadı. Basketbol böyle bir oyun. Biz de hafta sonu oynadığımız maçta böyle savaşarak kazanmıştık. Maalesef bugün kaybettik. Hakem tarafında da bazı hatalar oldu ama maçı kaybetmemizin nedeni bu değildi." diye konuştu.

"İSTİFA EDECEK BİR SEBEP GÖREMİYORUM"

Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlarla tartışan Mitrovic, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" şeklindeki soru üzerine, "İstifa edecek bir sebep göremiyorum. Bunu neden sorduğunuzu bilmiyorum. Bu çok ilginç. Basın toplantılarında ilk kez soru soran birini görüyorum. Bilmiyorum belki de hali hazırda son 16 turu oynarken ve çeyrek final hedefimiz varken sen beni kovardın." ifadelerini kullandı.

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SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Gatis Salins, Marius Ciulin, Peter Praksch

GALATASARAY EKMAS: Bost 17, Walden 8, Radebaugh 4, Sadık Emir Kabaca 12, Halilovic 7, McCormack 21, Prepelic 14, Yeboah 5, Buğrahan Tuncer 5

JDA DIJON BASKET: Holston 15, Hrovat, Hunt 11, Alingue, Hammonds 20, Dokossi 17, Caver 14, Oniangue 17, Ducote 2

1’İNCİ PERİYOT: 38-24

DEVRE: 60-44

3’ÜNCÜ PERİYOT: 83-63