Faruk Eczacıbaşı! 'Kupayı getirmeyi bekliyoruz'

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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Kupası yarı final ikinci maçında, 3-0 kazandığı ilk müsabakanın rövanşında sahasında CSM Volei Alba Blaj'ı yine 3-0 yenerek adını finale yazdırdı. Karşılaşma sonrası Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok heyecanlı olduğunu aktararak sözlerine başlayan Eczacıbaşı, “Kupayı getirmeyi bekliyoruz. O zaman çok mutlu olacağız. Bu sene yeni bir takımla yola çıktık. Bundan sonra daha farklı bir yükseliş sergileyeceğimizi düşünüyorum. Yetişmeleri ve kendilerini göstermeleri açısından genç oyuncuların olmasını çok önemsiyorum. Bu günün gençleri yarının olgun oyuncuları olacak" diye konuştu.

Türkiye'nin kadın voleybolunda çıkışta olduğunu belirten Faruk Eczacıbaşı, "Bunun devam edeceğini tahmin ediyorum. Bu yapılaşmada Eczacıbaşı'nın çok rolü vardır, çorbada çok tuzumuz vardır. Biz Türkiye olarak bakıyoruz. Türkiye'nin daha yapacağı çok şey var ve zirvede kalması lazım" ifadelerini kullandı.

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SİMGE AKÖZ: HEDEFİMİZ KUPAYI ALMAK

Müsabaka sonrasında Eczacıbaşı'nın tecrübeli voleybolcusu Simge Aköz, basın mensuplarına konuştu.

Finale kaldıkları için çok mutlu olduklarını belirten Simge, “2018’de aldığımız kupayı tekrar evimize getirmek için çok büyük bir adım attık bugün yarı finalde. Önümüzdeki günlerde final maçlarında da elimizden gelen bütün mücadeleyi ortaya koyacağız. Tek amacımız kupayı eve getirmek” cümlelerine yer verdi.

“Bugün takımımızın hem genç hem tecrübeli oyuncularının gücünü gördük” diye Simge Aköz, şöyle devam etti:

“İki seti almamız yetiyordu aslında. Üçüncü sette genç arkadaşlarımızla çok güzel bir mücadele ortaya koyduk. Onlar da ellerinden gelen bütün özveriyi gösterdiler. Gurur duyuyorum herkesle. Güzel bir başarıya imza atıyoruz, çok güzel bir takım olduk.”

FERHAT AKBAŞ: NET GALİBİYET ÖNEMLİYDİ

Müsabaka sonrasında Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İyi mücadele oynadıklarını dile getirerek sözlerine başlayan Akbaş, “Bu yoğun fikstürde böyle net galibiyet almak bizim için çok önemli. Son 1 haftada 3 maç yaptık, 2’si deplasmandı. Şimdi Avrupa finalindeyiz. Rakiplerle ilgili çalışmalara devam edeceğiz. Ligde de bütün kulvarlarda ilerliyoruz. İyi bir pozisyondayız. Umarım takım daha da iyi oynayarak bütün kupaları alabilir" ifadelerini kullandı.

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Tecrübeli oyuncuların yanı sıra genç bir jenerasyona da sahip olduklarını dile getiren Akbaş, “Sporda en önemli şey denge sağlamak. Tabii ki genç jenerasyon geliyor ama başarıyla gelmesi lazım. Biz de bunun için çok çaba sarf ediyoruz, oyuncularımız çok çaba sarf ediyor. Bu yoğun tempoda hem gelişim göstermek hem iyi top oynamak hem de kazanmak çok önemli bir detay. Biz de bunun için bütün çalışmamızı yoğun şekilde devam ettiriyoruz. Umarım kupalar da gelmeye başlayacak” diyerek sözlerini noktalandırdı.