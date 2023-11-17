Farioli'den Fatih Terim'e imzalı Nice forması! 'Büyük İmparator...'

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Süper Lig'de Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştıran, şu anda Fransa Ligue 1 ekibi Nice'in teknik direktörlüğünü yapan Francesco Farioli, Fatih Terim'e tüm takım imzalı forma hediye etti.

Farioli, paketin üzerine 'Unico Grance Imperatore' (Tek büyük imparator) yazması dikkat çekti.

Kendisine gelen imzalı formayı paylaşan Fatih Terim de Farioli'ye şu sözlerle teşekkürlerini iletti: Bu harika hediye için teşekkür ederim. Umarım bu sezon hak ettiğin ve hayal ettiğin başarıya ulaşırsın.

NAMAĞLUP NICE, PSG İLE LİDERLİK MÜCADELESİ VERİYOR

Sezon başında Farioli'nin başına geçtiği Nice, 12 haftası geride kalan Fransa Ligue 1'de yenilgi yüzü görmedi. 7 galibiyet ve 5 beraberlikle 26 puan toplayan Farioli'nin takımı, 27 puanlı PSG'nin ardından ikinci sırada bulunuyor.

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