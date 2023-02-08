Fanatik Gazetesi editörlerinden Yaşar Gülay hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Fanatik Gazetesi editörlerinden Yaşar Gülay, yaşadığı ani rahatsızlık nedeniyle Ağustos 2022’den bu yana yoğun bakımda tedavi görüyordu. Gülay, tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.



2002 yılında İstanbul Üniversitesi Basın Yayın İletişim Fakültesinden mezun olan yaşar Gülay; Fotomaç, Habertürk ve Fanatik gazetelerinde muhabir ve editör olarak görev aldı. 1977 Ordu Perşembe doğumlu olan Yaşar Gülay, 6 ay önce kaldırıldığı Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinden sonra iki ay önce Ünye Devlet Hastanesine nakledildi. Buradaki yaşam mücadelesini kaybeden Yaşar Gülayın cenazesi yarın (9 Şubat Perşembe) Perşembenin Çatalpınar Köyü Camiinde öğlen namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Aile Kabristanlığına defnedilecek.