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Haber Giriş: 12.11.2020 - 12:44 | Son Güncelleme:

Fallout 76 Steel Dawn Güncellemesi 1 Aralık'ta Geliyor

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Fallout 76 Steel Dawn Güncellemesi 1 Aralık'ta Geliyor
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1 Aralık'ta tüm Fallout 76 oyuncuları için çıkacak sonraki ücretsiz güncelleme olan Steel Dawn'da, Appalachia'ya gelen Brotherhood of Steel'i selamlayın.

Steel Dawn, Brotherhood of Steel görev serisinin ilk bölümü ve nisan ayının Wastelanders güncellemesinde Appalachia'ya gelen yeni hayatı daha da genişleterek yeni NPC'ler, yeni mekânlar, genişletilmiş inşa seçenekleri için C.A.M.P. Sığınakları, kazanılabilir yeni silahlar ve zırhlar ve çok daha fazlasını ekliyor.

Brotherhood'un dönüşünün yanı sıra, Steel Dawn oyuna 15 Aralık'ta başlayacak yeni bir Sezon, S.C.O.R.E. panosu ve bir sürü iyileştirme de getiriyor.

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