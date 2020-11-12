Fallout 76 Steel Dawn Güncellemesi 1 Aralık'ta Geliyor

Steel Dawn, Brotherhood of Steel görev serisinin ilk bölümü ve nisan ayının Wastelanders güncellemesinde Appalachia'ya gelen yeni hayatı daha da genişleterek yeni NPC'ler, yeni mekânlar, genişletilmiş inşa seçenekleri için C.A.M.P. Sığınakları, kazanılabilir yeni silahlar ve zırhlar ve çok daha fazlasını ekliyor.

Brotherhood'un dönüşünün yanı sıra, Steel Dawn oyuna 15 Aralık'ta başlayacak yeni bir Sezon, S.C.O.R.E. panosu ve bir sürü iyileştirme de getiriyor.