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GeriFutbol Fabinho'nun evi soyuldu! Liverpool şampiyonluk kutlarken...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.07.2020 - 12:34,Son Güncelleme:

Fabinho'nun evi soyuldu! Liverpool şampiyonluk kutlarken...

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Fabinho'nun evi soyuldu! Liverpool şampiyonluk kutlarken...
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Fabinho'nun evi, şampiyonluk kutlamaları sırasında soyuldu.

Merseyside polisinden yapılan açıklamada, takımının şampiyonluğunu kutladığı sırada 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun evine giren hırsızların mücevherleri ve garajdaki otomobili çaldıkları kaydedildi.

Otomobilin daha sonra Wigan bölgesinde terk edilmiş halde bulunduğunun belirtildiği açıklamada, soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyonluğa uzanan Liverpool, çarşamba günü Chelsea ile oynadığı ve 5-3 kazandığı maçın ardından Anfield Stadı'nda düzenlenen törenle kupasını almıştı.

 

Fabinhonun evi soyuldu Liverpool şampiyonluk kutlarken...

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