F1'de Sergio Perez gelecek sezon Racing Point'ten ayrılıyor

Sosyal medya hesabından açıklama yapan 30 yaşındaki pilot, "Hayatta her şeyin bir başlangıcı ve sonu var. 7 yıldır takımla olan serüvenim bu sezon bitince sona eriyor." ifadelerini kullandı.

Gelecek sezon Aston Martin adıyla yarışacak Racing Point'te Sergio Perez'in yerine, Ferrari'den sezon sonunda ayrılacak olan Sebastian Vettel'in gelmesi bekleniyor