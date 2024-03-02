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F1'de Red Bull double ile başladı

Güncelleme Tarihi:

#Formula 1#Red Bull#Max Verstappen
F1de Red Bull double ile başladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2024 20:15

Formula 1’de sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini son şampiyon Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

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Formula 1’de sezonun ilk yarışı Bahreyn’de gerçekleştirildi. Bahreyn Grand Prix'si, 5.4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'nde 57 tur üzerinden yapıldı. Yarışa pole pozisyonunda başlayan Red Bull’un Hollandalı pilot Max Verstappen, 1:31:44.742 derecesiyle ilk sırada tamamladı. Verstappen bu sonuçla kariyerinin 55. zaferini elde etti.
Yarışı Red Bull'un Meksikalı sürücüsü Sergio Perez ikinci, Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz da üçüncü olarak tamamladı.
Sezonun ikinci yarışı gelecek hafta Suudi Arabistan'da yapılacak.
Formula 1'de ilk yarışın ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar
1 - Max Verstappen (Hollanda): 26 puan
2 - Sergio Perez (Meksika): 18 puan
3 - Carlos (İspanya): 15 puan
4 - Charles Leclerc (Monaco): 12 puan
5 - George Russell (Büyük Britanya) 10 puan

Takımlar
1 - Red Bull: 44 puan
2 - Ferrari: 27 puan
3 - Mercedes: 16 puan
4 - McLaren: 12 puan
5 - Aston Martin: 3 puan

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#Formula 1#Red Bull#Max Verstappen

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