MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Motor Sporları HaberleriF1 takımı Renault'nun adı değişti!
GeriMotor Sporları F1 takımı Renault'nun adı değişti!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Motor Sporları
AA
Haber Giriş: 06.09.2020 - 12:46 | Son Güncelleme:

F1 takımı Renault'nun adı değişti!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
F1 takımı Renault'nun adı değişti!
Abone Olgoogle-news

Formula 1 takımlarından Renault, gelecek yıldan itibaren Alpine adıyla yarışacak.

Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Renault'un adının Alpine olarak değiştirileceği belirtildi.

Takımın yeni renklerinin ise Fransa bayrağını temsilen mavi, beyaz ve kırmızı olacağı kaydedildi.

Renault, F1'de gelecek sezon iki dünya şampiyonluğu bulunan İspanyol pilot Fernando Alonso ve Fransız Esteban Ocon ile mücadele edecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle