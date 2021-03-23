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Ezgjan Alioski kimdir? Transfer gündeminde konuşulan isimler arasında
Ezgjan Alioski, transfer gündeminde yer alması dolayısıyla son günlerin araştırılan isimleri arasında yer almaya başladı. Makedonya Milli Takımında da oynayan Alioski, sol bek ve kanat mevkilerinde forma giyebiliyor. Peki, Ezgjan Alioski kimdir ve hangi takımlarda oynadı? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler
Ezgjan Alioski, 12 Şubat 1992 tarihinde Makedonya'da dünyaya geldi. FC Flamatt ve BSC Young Boys kulüplerinin ardından ilk profesyonel kariyerini FC Schaffhausen'de yaşayan Ezgjan Alioski, FC Lugano ve son olarak Leeds United takımlarında forma giydi.
Aslen sol bekte oynayan oyuncu, sol kanatta da görev alabiliyor. 1,71 boyundaki Alioski sol ayağına hakimdir.