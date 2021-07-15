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Ezgjan Alioski kimdir, nereli, kaç yaşında? Ezgjan Alioski hangi takımlarda oynadı?
Ezgjan Alioski, transfer gündeminde yer alması dolayısıyla kariyeri merak edilen isimlerden birisi oldu. Sol bek mevkisinde forma giyen Ezgjan Alioski, ihtiyaç halinde sol ve sağ açıkta da görev alabiliyor. Peki, Ezgjan Alioski kimdir, nereli, kaç yaşında? Ezgjan Alioski hangi takımlarda oynadı? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler
12 Şubat 1992 tarihinde Kuzey Makedonya'da dünyaya gelen Ezgjan Alioski, 2003 yılında İsviçre takımı BSC Young Boys forması giyerek kariyerine 11 yaşında adım atmış oldu. Sonra sırasıyla FC Schaffhausen, FC Lugano, Leeds United formaları giymeye başlayan Ezgjan Alioski, 2021 yılında sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kaldı.