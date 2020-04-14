Ezequiel Garay corona virüsü (koronavirüs) yendi

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Atalanta-Valencia maçı sonrası 15 Mart'ta corona virüse yakalandığı açıklanan Garay, tamamen iyileşti.

Karantinaya girmeden önce eşinin kendisine pencereden öpücük yolladığı Garay, iyileştiğini bu kez gerçek bir öpücük fotoğrafıyla ilan etti.

Arjantinli futbolcunun fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum geldi.





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