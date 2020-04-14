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Futbol
Haber Giriş: 14.04.2020 - 11:10,Son Güncelleme:

Ezequiel Garay corona virüsü (koronavirüs) yendi

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Ezequiel Garay corona virüsü (koronavirüs) yendi
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Corona virüse (koronavirüs) yakalanan Arjantinli futbolcu Ezequiel Garay'dan sevindirici haber geldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Atalanta-Valencia maçı sonrası 15 Mart'ta corona virüse yakalandığı açıklanan Garay, tamamen iyileşti.

Karantinaya girmeden önce eşinin kendisine pencereden öpücük yolladığı Garay, iyileştiğini bu kez gerçek bir öpücük fotoğrafıyla ilan etti.

Arjantinli futbolcunun fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Ezequiel Garay corona virüsü (koronavirüs) yendi

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