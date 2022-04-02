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Eyüpspor'un yeni yıldızı Gerson Rodrigues'den çok özel açıklamalar! "Savaş başladığında ben biraz şanslıydım"

#Gerson Rodriguez#Eyüpspor#Rusya-Ukrayna Savaşı

FIFA ve UEFA'nın verdiği özel izin sayesinde Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımından ayrılıp Eyüpspor'a transfer olan Gerson Rodrigues, Spor Arena Youtube kanalına konuk oldu ve dikkat çeken açıklamalar yaptı. Rodrigues, Rusya-Ukrayna savaşının ilk başladığı dönemde yaşadıklarını tüm detaylarıyla anlattı.

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'un Dinamo Kiev'den kadrosuna kattığı Gerson Rodrigues, Spor Arena'ya verdiği röportajda Rusya-Ukrayna savaşının başladığı dönemde yaşadıklarını ve Eyüpspor'daki hedeflerini anlattı.

Uğur Yapıcı'nın sorularını yanıtlayan Rodrigues, savaşın başlamasının ardından yaşadıklarını "Tabii ki belli oranda savaştan etkilendim, Ukrayna'da olan arkadaşlarım çok etkilendi. Savaş başladığında çocuğum ve ailem Ukrayna'daydı. Savaşın bir an önce bitmesini ve hayatlarımıza geri dönmeyi istiyorum. Ben biraz şanslıydım, savaş başladığında Ukrayna'da değildim ve ailemi yanıma aldıktan sonra benim için büyük bir problem kalmadı." cümleleriyle anlattı.

RÖPORTAJ BÖLÜMLERİ;

-Savaş başladığında çocuğum ve ailem Ukrayna'daydı
-Türkiye'ye, Eyüpspor'a geldiğim için şanslıyım
-Eski takımım Ankaragücü'ne "üzgünüm demek istiyorum" 3 puan için çalışacağız
-Sahada en iyi Gerson Rodrigues'i göreceksiniz
-Hedefimiz Süper Lig...
-Fenerbahçe'ye attığım golden daha iyisini atabilirim
-Sezon sonu ayrılsam bile umarım bana yine "kral" derler.
-Eyüpspor taraftarı çok motive

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GERSON RODRIGUES RÖPORTAJINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Eyüpspor'un yeni yıldızı Gerson Rodrigues röportajı Spor Arena Youtube kanalında!
Yorumlarınızı bekliyoruz, keyifli seyirler...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gerson Rodriguez#Eyüpspor#Rusya-Ukrayna Savaşı

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