Eyüpspor'un eski hocası İbrahim Üzülmez'den Arda Turan sözleri ve sitem...

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1. Lig'den Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Eyüpspor'da sezona takımın başında başlayan teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollar, alınan kötü sonuçların ardından geçen ayın sonunda ayrılmıştı.

Eyüpspor'da ilk olarak takımı 1. Lig'e çıkaran ZAfer Turan göreve gelmiş, beklenen sonuçlar alınamayınca onunla da yollar ayrılmış ve Arda Turan ile anlaşılmıştı.

Teknik direktörlük kariyerinin ilk maçında Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Arda Turan, ikinci maçında Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Genç teknik adam henüz galibiyetle tanışamadı.

Eyüpspor'un eski teknik direktörü İbrahim Üzülmez, dün akşam A Spor'da katıldığı canlı yayında kulüpten ayrılmasıyla ve Arda Turan'la ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BİR MAÇ KAYBETMEDE NEDEN HOCAYI ELEŞTİRİYORSUN?"

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Eyüpspor'da başta oyuncular olmak üzere herkesin özeleştiri yapması gerektiğini belirten Üzülmez'in açıklamaları şu şekilde:

Oyuncular özeleştiri yapmıyor. Oyuncular geliyor ve parasını kazanıyor ama sen kazandığının karşılığını vermen için gayret göstermen gerekiyor. 53 puan almışız, takım ikinci sırada, 3. sıradaki Rizespor'la 4 puan fark var. Bir maç kaybetmede hocayı neden eleştiriyorsun. İbrahim Üzülmez ayrıldı, takım bir adım geride.

"ARDA'YI DESTEKLESİNLER"

Eyüpspor taraftarına kırgınım, bizlere destek vermediler. Şimdi Arda Turan'a versinler, şampiyon olsunlar. Murat Başkan yatırımlarının çalışmalarının karşılığını alsın istiyorum.

"BAHSETTİĞİM KİŞİ ARDA TURAN DEĞİLDİ, ARDA ONU YAPACAK KARAKTERDE BİRİ DEĞİL"

Ben görevdeyken kulüple görüşen hocalar var lafımda bahsettiğim isim Arda Turan değildi. Kulağıma geldi, isim vermek istemiyorum. Arda onu yapacak karakterde bir insan değil zaten. Futbol camiası kolay bir camia değil, bir takımda bir hoca bıraktığı zaman telefonlar çalıyor. Bir takımın başında hoca varken bunların olmaması gerektiğini düşünüyorum. Hakemleri eleştiriyoruz ya, futbol camiası olarak hepimizin kendimizi eleştirmemiz gerekiyor. Yaptığım açıklama ne kadar doğru bilmiyorum ama onu yapmam gerekiyordu. Takıma bir mesaj vermem gerekiyordu. Oyuncu da acaba hoca gidiyor mu diye merak eder. Oyuncu sahanın içinde cin gibi değil de sahanın dışında cin gibi hepsi.

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