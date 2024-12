Eyüpsporlu futbolcu: Tottenham'ın yapamadığını biz yaptık

Haberin Devamı

Eyüpsporlu futbolcular Berke Özer ve Tayfur Bingöl, Süper Lig'de Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Eyüpspor kalecisi Berke Özer, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada zorlu bir deplasmandan puan alabildikleri için mutlu olduğunu söyleyerek, “Hafta başındaki spekülasyonlara en iyi cevabı verdik” dedi.

Böyle zorlu bir deplasmandan puan aldıkları için mutlu olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Özer, “Böyle bir statta, böyle bir takıma karşı puan aldığımız için mutluyuz. Ben de kendi adıma sahada elimden geleni yapmaya çalıştım. Benim ve takım açısından çok güzel bir maç geçti. Buradan puan alabilmek gerçekten kolay değil. Türkiye’nin en büyük takımlarından birine karşı oynuyorsunuz. Sahada olan oyuncuları zaten herkes biliyor. Burada en iyi şekilde mücadele edip, en iyi şekilde puan alıp hafta başındaki o spekülasyonlara en iyi cevabı verdiğimizi düşünüyorum. Burada hepimiz bu kulüp için mücadele ediyoruz. Eyüpspor’un başarısı için mücadele ediyoruz. Bunu bugün tüm Türkiye’ye gösterdiğimiz için çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"TOTTENHAM'IN YAPAMADIĞINI BİZ YAPTIK!"

Tayfur Bingöl ise maçın ardından yaptığı açıklamada, "Aldığımız 1 puan çok değerli. Galatasaray'ı yenebilirdik bugün. Arda Hoca ne anlattıysa sahaya yansıttık. Tottenham'ın yapamadığını biz yaptık. Mutluyuz. Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sahadaki her detayda oyunumuzu oynadık. İyi bir takımız, iyi bir yoldayız. Eyüpspor olarak lige çok güzel devam ediyoruz. Sahanın içerisinde 4-5 mevkide forma giyebiliyorum, hoca da avantajlı oluyor, ben de... 3'ü de bulabilirdik aslında. Her mevkide oynadığım için mutluyum. Her oyuncunun yapamadığı kapasite, ben de olduğu için mutluyum." dedi.