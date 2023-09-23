Eyüpspor'da Caner Erkin fırtınası! Küllerinden doğdu... Milli takım kapısı yeniden açılır mı?

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Sezona iyi bir başlangıç yapan Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Ümraniyespor'u konuk etti. Arda Turan'ın öğrencileri 60. dakikada Caner Erkin ve maçın son bölümünde Ahmed Kutucu'nun attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

MÜTHİŞ SEZON BAŞLANGICI

Arda Turan'ın ilk teknik direktörlük deneyiminde geçtiğimiz sezon Süper Lig bileti alamayan Eyüpspor, 2023-2024 sezonuna fırtına gibi başladı. Eflatun-sarılı ekip, Trendyol 1. Lig'de sezona 6'da 6 ile başladı.

Bu sezon oynadığı ilk 6 maçın tamamını kazanan Eyüpspor, bu süreçte rakip fileleri 16 kez havalandırırken, kalesinde yalnızca 2 gol gördü. Eflatun-sarılılar, 18 puanla ligin zirvesinde yer alıyor.

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EYÜPSPOR'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Ankara Keçiörengücü 0-1 Eyüpspor

Eyüpspor 2-0 Kocaelispor

Tuzlaspor 0-5 Eyüpspor

Eyüpspor 3-1 Giresunspor

Gençlerbirliği 1-3 Eyüpspor

Eyüpspor 2-0 Ümraniyespor

CANER'DEN MUHTEŞEM BİR GOL

60. dakikada Eyüpspor'da Caner Erkin'den muhteşem bir gol geldi. Caner paslaşarak kullandığı kornerde arkadaşı Fredy'den pası aldı. Topu ceza sahası sağ köşesine çekerek kendine açı yaratan Caner, sol ayağının içi ile uzak direğe sert bir plase gönderdi. Meşin yuvarlak oyuncuların bakışları arasında ağlar ile buluştu.

Bu sezon Eyüpspor forması ile 6 maça çıkan Caner Erkin, söz konusu müsabakaların tamamında takımına gol ya da asist katkısı sağlarken toplamda 4 gol ve 3 asistlik performansa ulaşmayı başardı.

😲Caner Erkin'den muhteşem gol



👉6 maç, 4 gol, 3 asist



🤔Milli Takım kapısı açılır mı?pic.twitter.com/zOvkBDqDUb — Spor Arena (@sporarena) September 22, 2023

MİLLİ TAKIMDA SOL BEK TARTIŞMASI

Dönemin A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un EURO 2024 Elemeleri'ndeki Ermenistan maçında sol bekte neden Cenk Özkacar'ı tercih etmesi ve genç futbolcunun performansının sınıfta kalması tartışma yaratmıştı.

Alman teknik adam, "İki sol bekimizin bizimle olmaması bir düşünceydi. Ya sağ ayaklı Mert'i ya Onur'u ya da çok genç bir oyuncuyu orada oynatacaktık. Ama ne yazık ki Kazımcan hem hazırlık döneminde hem de takımında fazla süre alamadı. Bu maçların baskısı fazla genç oyunculara bu yükü vermek biraz fazla olacaktı. Biz Cenk'e karar verdik. Birçok maçı Valencia'da bu bölgede oynadı. Onun için yabancı bir mevki değil." ifadelerini kullanmıştı.

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MİLLİ TAKIMA DÖNER Mİ?

Caner Erkin'in Eyüpspor forması altındaki parmak ısırtan performansı, EURO 2024 Elemeleri'nde sol bek rotasyonunda sıkıntı yaşayan A Milli Takım için yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

Bir grup taraftar 34 yaşındaki Caner Erkin'in ilerleyen yaşının milli takım için bir handikap olacağı görüşünde birleşirken, bir diğer kesim ise deneyimli futbolcunun kadroda bulunmasının rotasyon açısından teknik heyetin el güçlendirecek bir hamle olduğu görüşünde.

EN SON 2021'DE MİLLİ TAKIMDA SÜRE ALDI

A Milli Takım formasıyla 63 resmi müsabakada görev alan Caner Erkin, 2 gol ve 11 asist üretti. Deneyimli futbolcu en son geçen yıl İtalya ile oynanan hazırlık maçında kadroya dahil edilmiş ancak süre alamamıştı.

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Portekiz ile Dünya Kupası Elemeleri Play Off'unda oynanan müsabakada da kadroda olan ancak forma giyemeyen Caner Erkin, son olarak 2021'nin Kasım ayında Dünya Kupası elemeleri G Grubu'nda Karadağ'ı 2-1 mağlup ettiğimiz maçta ilk 11'de görev almıştı.