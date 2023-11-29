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Eyüpspor’da Başkan Özkaya ve futbolculardan Arda Turan'a moral

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#Arda Turan#Eyüpspor#Murat Özkaya
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2023 11:31

Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında evinde Manisa FK’yı 2-1 yenen Eyüpspor’da maçın ardından Başkan Murat Özkaya, Teknik Direktör Arda Turan’ı tribünlere götürüp alkışlattı.

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Geçtiğimiz hafta lider Eyüpspor, 1. Lig’in 13. haftasında evinde Manisa FK’yı Bruno ve Ahmed Kutucu’nun attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla galibiyet serisini 3 maça çıkaran Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, 33 puanla liderliğini sürdürdü. 

ARDA TURAN’A TAKIMDAN MORAL

Banka müdürü tarafından milyonlarca doları alınan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan’a karşılaşma sonrası Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, futbolcular ve taraftarlar moral verdi.

Eyüpspor’da Başkan Özkaya ve futbolculardan Arda Turana moral

Başkan Murat Özkaya, Turan’ı maç sonu tribünlere alkışlattı.

Futbolcular, karşılaşma sonrası Arda Turan’ın etrafında toplanırken, takımın tecrübeli futbolcusu Uğur Demirok da bir konuşma yaptı.

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Demirok, "Biz çok güzel bir aileyiz. Bugün sadece futbol ailesi olduğumuzu göstermedik. Biz, iyisiyle kötüsüyle, derdiyle sevinciyle hep beraber güzel bir aileyiz. Bugün bu maçı hocamız için oynadık. Her zaman, her yerde onun destekçisiyiz. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

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#Arda Turan#Eyüpspor#Murat Özkaya

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