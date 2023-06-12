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Eyüpspor'da Arda Turan'ın yeni sezon için ilk transferi belli oldu!

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#Eyüpspor#Arda Turan#Transfer
Eyüpsporda Arda Turanın yeni sezon için ilk transferi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 10:49

Futbolu bıraktıktan sonra ilk teknik direktörlük deneyimini Eyüpspor'da yaşayan Arda Turan, takımıyla Süper Lig'e çıkma mücadelesi vermiş ancak başarılı olamamıştı. Play-off yarı finalinde Bodrumspor'a elenerek büyük bir yıkım yaşayan Eyüpspor, yeni sezona iddialı bir kadroyla girerek Süper Lig'e çıkmak istiyor. Bu doğrultuda teknik direktör Arda Turan'ın da ilk transferi belli oldu.

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Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Eyüpspor, iddialı bir kadro kurarak Süper Lig'e gelmek istiyor.

Sezon başı tecrübeli isimleri kadrosuna katan ancak Süper Lig hayallerini erteleyen Eyüpspor, önümüzdeki sezonun çalışmalarına şimdiden başladı.

İLK TRANSFERİ BELLİ OLDU

Ajansspor'un haberine göre; Arda Turan'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Eyüpspor, Galatasaray'ın eski yıldızı Sofiane Feghouli'yi gündemine aldı.

İstanbul ekibinin, Cezayirli yıldızı transfer etmek için görüşmelere başladığı belirtildi.

Arda Turan'ın Galatasaray'dan eski takım arkadaşı olan Sofiane Feghouli, bu sezon Fatih Karagümrük'te 9 maçta toplam 311 dakika şans buldu.

33 yaşındaki kanat oyuncusu bu müsabakalarda 1 asist üretti. Grenoble altyapısında yetişen Cezayirli futbolcu daha sonra Valencia, Almeria, West Ham United ve Galatasaray'da şans buldu.

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Sofiane Feghouli için Galatasaray, 4 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödedi.

PİYASA DEĞERİ 500 BİN EURO

Fatih Karagümrük'le sözleşmesi 30 Haziran 2024'te bitecek olan Sofiane Feghouli'nin güncel piyasa değeri 500 bin euro.

33 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Galatasaray'da forma giydiği dönemde 2 Süper Lig, 1 Türkiye Süper Kupası ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Arda Turan, daha öncesi yaptığı bir röportajda Cezayirli oyuncunun Galatasaray döneminde Süper Lig'in en iyi oyuncusu olduğunu dile getirmişti.

Feghouli ise beraber forma giydiği dönemde Arda Turan'ın kendilerine liderlik yaptığını belirtmişti.

 

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#Eyüpspor#Arda Turan#Transfer

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