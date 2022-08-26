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Eyüpspor, Yeni Malatyaspor'u 3 golle devirdi! Cihat Arslan sinirlendi, başkan sakinleştirdi

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#Eyüpspor#Yeni Malatyaspor#1. Lig
Eyüpspor, Yeni Malatyasporu 3 golle devirdi Cihat Arslan sinirlendi, başkan sakinleştirdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2022 23:24

Spor Toto 1’inci Ligin 3’üncü haftasında Eyüpspor, kendi sahasında Yeni Malatyasporu 3-2 mağlup etti.

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Spor Toto 1’inci Ligin 3’üncü haftasında Eyüpspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Eyüpspor 3-2'lik skorla kazanarak 7 puanla maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Ev sahibi takımın gollerini 9. dakikada Sinan Kurt, 57. dakikada Claro, 66. dakikada Pa Dibba kaydetti. Yeni Malatyaspor'un golleri ise 6 ve 90. dakikalarda Cengizhan kaydetti.

GERGİNLİK YAŞANDI

Karşılaşmanın ikinci yarısında Eyüpspor taraftarlarının yaptığı tezahüratlar sonrasında konuk ekibin teknik direktör Cihat Arslan sinirlendi.

Tribünle gerginlik yaşayan tecrübeli teknik adamı, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya sakinleştirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada ceza yayı dışında topu alan Nshimirimana’nın şutunu kaleci Harun oyun alanı içine çeldi. Dönen topu Cengizhan kafayla ağlara gönderdi. 0-1

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9. dakikada sağ kanatta topu alan Eze’nin ceza sahası içine yerden verdiği pasta topu alan Sinan’ın şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

57. dakikada sağ taraftan Berkan’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Claro’nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

66. dakikada Berkan’ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kaleye yönelen topu kaleci Abdulsamed’den oyun alanı içine döndü. Dönen topu Dibba filelerle buluşturdu. 3-1

90+5. dakikada sol tarafta topu alan Cengizhan ceza sahası içine girerek çaprazdan meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 3-2

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#Eyüpspor#Yeni Malatyaspor#1. Lig

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