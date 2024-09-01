Eyüpspor – Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig’de 4. Hafta!

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Eyüpspor – Trabzonspor maçı 1 Eylül Pazar günü ekranlara geliyor. Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden İkas Eyüpspor, ligin 4. haftasında Trabzonspor'u ağırlıyor. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Arda Turan’ın öğrencileri 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bordo-mavili ekipte ise yardımcı antrenör İhsan Gündüz Derelioğlu takımın başında olacak.

EYÜPSPOR – TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in 4. Haftasında Eyüpspor evinde Trabzonspor’u ağırlayacak. 1 Eylül Pazar günü saat 19:15’te başlayacak Eyüpspor – Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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EYÜPSPOR’UN YENİLGİSİ YOK

Ligde yenilgisi bulunmayan takımlardan Eyüpspor, 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sezonun ilk maçında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Eyüpspor, Bodrum FK'yi 4-1, Sivasspor'u da deplasmanda 1-0 yenerek 7 puan topladı.

TRABZONSPOR 1 MAÇ OYNADI

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında hafta içi İsviçre temsilcisi St. Gallen'e penaltılar sonucu yenilerek Avrupa'ya veda eden Trabzonspor ise şu ana kadar ligde 1 maç oynadı.

Sezonun ilk haftasında Net Global Sivasspor ile golsüz berabere kalan bordo-mavili ekip, 2. haftayı bay geçti.

Trabzon ekibinin 3. haftadaki Kayserispor müsabakası ise Avrupa'da oynayacağı maç nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ileri tarihe ertelendi.